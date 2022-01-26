В базе спутников не идентифицирован недавно запущенный украинский спутник «Сич-2-30», он мог потеряться, предположил бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник в Facebook 26 января

Ранее, 13 января, ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска вывела на орбиту 105 спутников из 20 стран, в том числе «Сич-2-30» с Украины. Это первый за 11 лет построенный на Украине спутник. Илон Маск помог. Украина запустила в космос первый спутник за 10 лет © скриншот видео SpaceX

Колесник указал, что по договоренности с Киевом США после выхода спутника на орбиту должны были занести его в базу на специальном сайте, чего пока так и не произошло.

«Со спутником Сич-2-1 (Сич-2-30) нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным», — написал Колесник.

Он допустил, что дело в том, что Украина потеряла свой спутник после запуска.

Спутник «Сич-2-30» предназначался для получения цифровых фотографий с поверхности Земли с целью мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидации последствий стихийных бедствий, а также получения данных о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей. Это полностью украинская разработка. Президент Украины Владимир Зеленский назвал запуск спутника чрезвычайно важным для страны.

азвал «чрезвычайно важным».