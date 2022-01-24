Украинский парламент во вторник может принять обращение к мировому сообществу «о неприемлемости военного шантажа по отношению к Украине со стороны РФ». Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 24 января. Трансляцию его выступления вел телеканал «Рада»

обращения будет зарегистрирован как безотлагательный.

Адресовано оно будет ООН, Европарламенту, парламентским ассамблеям, иностранным правительствам и парламентам.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения и подчеркивала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.