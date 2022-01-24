Проект обращения будет зарегистрирован как безотлагательный.
Адресовано оно будет ООН, Европарламенту, парламентским ассамблеям, иностранным правительствам и парламентам.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения и подчеркивала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.