Украинским судьям существенно повысили пенсии, следует из отчета Пенсионного фонда о распределении пенсионеров по суммам назначенных месячных пенсионных выплат с 1 января 2022 года

«Платить не сможем». Почему на Украине не будет пенсий © коллаж Украина.Ру

Согласно тому же документу, у украинских пенсионеров, не получающих льготные пенсии, средняя пенсия выросла с 3538 грн до 3944 грн — на 406 грн, или 11%.

Минимальная зарплата на Украине составляет на данный момент 6,5 тыс. грн. Следовательно, судьям повысили пенсии на 3,5 минимальные зарплаты, а подавляющему большинству украинцев — на шесть процентов от минимальной зарплаты.