В документе указывается, что по сравнению с предыдущим годом средний размер пенсионного обеспечения украинских судей повысили с 67,9 тыс. грн до 90,8 тыс — на 22 тыс. 861 грн (на 33%).
Согласно тому же документу, у украинских пенсионеров, не получающих льготные пенсии, средняя пенсия выросла с 3538 грн до 3944 грн — на 406 грн, или 11%.
Минимальная зарплата на Украине составляет на данный момент 6,5 тыс. грн. Следовательно, судьям повысили пенсии на 3,5 минимальные зарплаты, а подавляющему большинству украинцев — на шесть процентов от минимальной зарплаты.