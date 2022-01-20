Президент Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру о том, каким образом изменились российско-американские отношения за первый год работы на посту американского президента Джо Байдена

«Фундаментальные основы российско-американских отношений лежат вне деятельности конкретного американского президента. Национальные интересы обеих стран и их понимание этих интересов довольно сильно расходятся и ни [президент РФ Владимир] Путин, ни [президент США Джо] Байден не в состоянии этот факт изменить», — сказал Злобин.

Генсекретарь ООН предложил Меркель работу © AP, Markus Schreiber

«В Америке сформирован довольно жесткий консенсус в элите в отношении России. В России сформирован не менее жесткий консенсус в отношении Соединенных Штатов Америки. И президентам его не преодолеть. В основе этого консенсуса лежит глубочайшее недоверие, которое накопилось за последние десятилетия.

И это недоверие может не позволить в обозримом будущем существенно изменить природу этих отношений. Даже если стороны начнут действовать абсолютно искренне и открыто, говорить друг с другом честно и без задних планов, мыслей, то недоверие будет превращать все это в труху», — заявил эксперт.

С другой стороны, подчеркнул он, у обеих сторон есть понимание, что вольно или невольно оба государства являются гарантами безопасности друг друга, а значит есть и понимание, что диалог необходим, вот только «как его сегодня превратить в реальную политику, никто не знает».

Полностью интервью с Николаем Злобиным можно прочитать здесь.