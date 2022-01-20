Президент Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру ответил на ряд вопросов о российско-американских отношениях, в частности, прокомментировал, чем обернулся для Вашингтона распад Советского Союза

Арестович уволился из-за разбитых иллюзий - Бортник © Алексей Арестович/Фейсбук

«Я знаю много документов, которые определяли цели американской политики, как попытки изменить социально-политическую суть СССР, но эти попытки по мнению американской элиты того времени совершенно не обязательно должны были повлечь за собой распад», — уточнил Злобин.

И если прежде, пояснил он, можно было договариваться с Москвой, то после развала Союза решать многие вопросы Вашингтону уже приходилось самостоятельно, а это получалось сложно и затратно.

«Распад СССР поставил США в трудную ситуацию с точки зрения их глобальной роли. Им пришлось брать на себя ответственность за ту часть мира, которая раньше входила в советскую зону влияния, и они с этим не справились. Но благими намерениями вымощена дорога в политический ад», — констатировал эксперт.

Полностью интервью с Николаем Злобиным можно прочитать здесь.