По словам эксперта, американцы не планировали скорый распад Советского Союза, а напротив, готовились к долгому противостоянию с СССР и Варшавским блоком.
«Я знаю много документов, которые определяли цели американской политики, как попытки изменить социально-политическую суть СССР, но эти попытки по мнению американской элиты того времени совершенно не обязательно должны были повлечь за собой распад», — уточнил Злобин.
И если прежде, пояснил он, можно было договариваться с Москвой, то после развала Союза решать многие вопросы Вашингтону уже приходилось самостоятельно, а это получалось сложно и затратно.
«Распад СССР поставил США в трудную ситуацию с точки зрения их глобальной роли. Им пришлось брать на себя ответственность за ту часть мира, которая раньше входила в советскую зону влияния, и они с этим не справились. Но благими намерениями вымощена дорога в политический ад», — констатировал эксперт.
Полностью интервью с Николаем Злобиным можно прочитать здесь.