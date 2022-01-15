Украина стала полностью экономически зависима от Российской Федерации, поскольку из-за цены газа в упадок пришла украинская промышленность. Об этом 14 января заявил лидер политической партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш»

«Если не начнутся какие-то военно-политические потрясения, то начнутся экономические. Так или иначе мы сейчас очень зависимы от Российской Федерации, потому что мы покупаем ее газ, неважно прямо или опосредованно, большое количество транзита идет через ее территорию, если мы сейчас останемся без газа, нефти, токовой энергии через Белоруссию, то начнется внутриполитический коллапс, потому что это будет означать остановку многих предприятий, непоправимые экономические потери», — заявил политик.

По его словам, уже сейчас видно, что на фоне роста цен на газ останавливаются хлебозаводы, ощущаются большие потери в молочной промышленности, и то же самое произойдет с другими отраслями. Украине пора вести прямые переговоры с Россией - Бортник © Руслан Бортник

Ранее экс-руководитель бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов заявил, что прошлый год с экономическим кризисом может показаться украинцам вполне удачным, поскольку в 2022 году ожидается сильная инфляция. Также Куликов отметил, что Украину ждет огромное обесценивание гривны, что связано с ситуацией с газом и энергоносителями.