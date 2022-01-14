«Дело в том, что Россия опасается продвижения военной инфраструктуры НАТО на восток, к нашим границам. Но ведь эту инфраструктуру можно ограничить не за счет того, что НАТО подпишется кровью, что она не будет расширяться. А за счет того, что будут какие-то соглашения по контролю над вооружениями, которые исключают продвижение военной инфраструктуры на Восток», — сказал он.
Кортунов подчеркнул, что возможно подписание и «более радикального договора», который бы исключал возможность военного освоения Украины силами НАТО. Эксперт согласился, что такие предположения «столкнутся с большой оппозицией», однако призвал не отказываться от подобных альтернативных версий.
Буквально несколько дней назад Россия провела в Европе серию переговоров по гарантиям безопасности. Москва предлагала США и НАТО подписать документы о нерасширении НАТО в сторону бывших советских республик. На Западе оценили эту возможность как неприемлемую.