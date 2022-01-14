Для России существует альтернативный способ остановить дальнейшее расширение НАТО на Восток, помимо обещаний альянса. Свою версию предложил эксперт клуба «Валдай», генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Его слова 14 января опубликовала «Лента.ру»

«Дело в том, что Россия опасается продвижения военной инфраструктуры НАТО на восток, к нашим границам. Но ведь эту инфраструктуру можно ограничить не за счет того, что НАТО подпишется кровью, что она не будет расширяться. А за счет того, что будут какие-то соглашения по контролю над вооружениями, которые исключают продвижение военной инфраструктуры на Восток», — сказал он.

«Немцев откровенно подставляют»: эксперт прокомментировал заявление США о замедлении сертификации «СП-2» © nord-stream2.com

Буквально несколько дней назад Россия провела в Европе серию переговоров по гарантиям безопасности. Москва предлагала США и НАТО подписать документы о нерасширении НАТО в сторону бывших советских республик. На Западе оценили эту возможность как неприемлемую.