"Синдромом туалетной бумаги": эксперт про искусственный ажиотаж и ситуацию с бензином - 03.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260703/sindromom-tualetnoy-bumagi-ekspert-pro-iskusstvennyy-azhiotazh-i-situatsiyu-s-benzinom-1080971387.html
"Синдромом туалетной бумаги": эксперт про искусственный ажиотаж и ситуацию с бензином
"Синдромом туалетной бумаги": эксперт про искусственный ажиотаж и ситуацию с бензином - 03.07.2026 Украина.ру
"Синдромом туалетной бумаги": эксперт про искусственный ажиотаж и ситуацию с бензином
Часть нефтеперерабатывающих мощностей России выведена из строя, но большая часть паники на АЗС обусловлена искусственным ажиотажем и действиями спекулянтов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
2026-07-03T04:15
2026-07-03T04:15
новости
украина
россия
дмитрий ковалевич
украина.ру
главные новости
главное
бензин
топливо
новости россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080368358_0:109:3071:1836_1920x0_80_0_0_c9f8996f15f51436fb5ffcf1fbf282cb.jpg
Отвечая на вопрос о причинах проблем с бензином в Россиии, Колпашников пояснил, что паника вызвана как объективными, так и субъективными факторами. Часть мощностей действительно выведена из строя, однако основной ажиотаж, по его словам, спровоцирован массовой психологией и спекулянтами."Большая часть паники обусловлена еще советским "синдромом туалетной бумаги", когда из-за постоянного дефицита люди старались закупать все подряд при первой возможности. А еще к этому добавляются барыги-спекулянты, которые продают бензин по 200-250 рублей. Их надо жестоко наказывать", — сказал эксперт.По его словам, в этом плане противник "нас подловил", и ситуация складывается неприятная. "Но давайте не забывать, что мы все-таки нефтедобывающая страна. Я уверен, что в ближайшие недели этот вопрос будет решен", — добавил Колпашников.Эксперт также отметил, что придется поднять цены на заправках, чтобы снизить ажиотаж и сделать перепродажу невыгодной. "Высокие цены – это всегда лучше, чем очереди. Главное, чтобы бензин был. И когда ажиотаж пройдет, а барыгам не будет выгодно перепродавать, цены спадут", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.Столица Украины утро 2 июля встретила в дыму после массированного удара. Подробнее об этом — в материале Дмитрия Ковалевича "Адская ночь" в июле и предчувствие ужасной зимы. Что происходит в Киеве" на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080368358_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_143e2f0f791eff61246bd50f18608954.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, дмитрий ковалевич, украина.ру, главные новости, главное, бензин, топливо, новости россии, новости сво россия, новости россии и украины, цены, новости украина ру, спекуляция, аналитики, аналитика
Новости, Украина, Россия, Дмитрий Ковалевич, Украина.ру, Главные новости, главное, Бензин, топливо, новости России, новости СВО Россия, новости России и Украины, цены, новости Украина ру, спекуляция, аналитики, Аналитика

"Синдромом туалетной бумаги": эксперт про искусственный ажиотаж и ситуацию с бензином

04:15 03.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкКомпания "Татнефть" ввела ограничения на продажу топлива
Компания Татнефть ввела ограничения на продажу топлива - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Часть нефтеперерабатывающих мощностей России выведена из строя, но большая часть паники на АЗС обусловлена искусственным ажиотажем и действиями спекулянтов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Отвечая на вопрос о причинах проблем с бензином в Россиии, Колпашников пояснил, что паника вызвана как объективными, так и субъективными факторами. Часть мощностей действительно выведена из строя, однако основной ажиотаж, по его словам, спровоцирован массовой психологией и спекулянтами.
"Большая часть паники обусловлена еще советским "синдромом туалетной бумаги", когда из-за постоянного дефицита люди старались закупать все подряд при первой возможности. А еще к этому добавляются барыги-спекулянты, которые продают бензин по 200-250 рублей. Их надо жестоко наказывать", — сказал эксперт.
По его словам, в этом плане противник "нас подловил", и ситуация складывается неприятная. "Но давайте не забывать, что мы все-таки нефтедобывающая страна. Я уверен, что в ближайшие недели этот вопрос будет решен", — добавил Колпашников.
Эксперт также отметил, что придется поднять цены на заправках, чтобы снизить ажиотаж и сделать перепродажу невыгодной. "Высокие цены – это всегда лучше, чем очереди. Главное, чтобы бензин был. И когда ажиотаж пройдет, а барыгам не будет выгодно перепродавать, цены спадут", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
Столица Украины утро 2 июля встретила в дыму после массированного удара. Подробнее об этом — в материале Дмитрия Ковалевича "Адская ночь" в июле и предчувствие ужасной зимы. Что происходит в Киеве" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияДмитрий КовалевичУкраина.руГлавные новостиглавноеБензинтопливоновости Россииновости СВО Россияновости России и Украиныценыновости Украина руспекуляцияаналитикиАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:45Военный эксперт: новые беспилотники БМ-35 и "Италмас" — ударная пара для "мидлстрайка"
04:37Блэкауты на Украине спровоцировали стихийные уличные протесты
04:30"Комариные укусы" Киева перестанут быть эффективными: эксперт рассказал о мерах по защите НПЗ
04:15"Синдромом туалетной бумаги": эксперт про искусственный ажиотаж и ситуацию с бензином
04:12БПЛА ВСУ атаковали в Брянской области автобус и три белорусские фуры
04:10‼ В ЕС придумали, как обобрать европейцев ради мифической войны с РФ
03:37В Иране началась церемония прощания с Али Хаменеи. Подробности
03:11Немецкое "чудо-оружие" не помогло в борьбе с "Геранями" — СМИ
02:27США добились практически всех своих целей на переговорах с Ираном — Трамп
02:00Сводка событий 2 июля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:39США опасались, что Израиль убьёт главных переговорщиков Ирана и боевые действия возобновятся — NYT
00:59Фронтовая сводка за 2 июля
00:41Следствие установило личность устроившего взрыв в Монако, выдан ордер на его арест
00:00Польша утилизирует советские МиГ-29, ранее обещанные Киеву
23:49Украинский Defense Express сообщил о двухнедельном цикле подготовки крупных ударов по Киеву
23:27Киев застрял на пути в ЕС из-за культа палачей и Волынской резни
23:24В больницы ЛНР госпитализированы девять пострадавших при ударе БПЛА ВСУ по маршрутному такси в Лисичанске
23:20Две недели до крематория: как работает мобилизация в ВСУ
22:49В Верховную раду внесён законопроект о создании "украинского национального пантеона" на территории лавры
22:47Сергей Аксёнов сообщил о дополнительных мерах поддержки для жителей. Главные новости к этому часу
Лента новостейМолния