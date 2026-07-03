https://ukraina.ru/20260703/sindromom-tualetnoy-bumagi-ekspert-pro-iskusstvennyy-azhiotazh-i-situatsiyu-s-benzinom-1080971387.html

"Синдромом туалетной бумаги": эксперт про искусственный ажиотаж и ситуацию с бензином

"Синдромом туалетной бумаги": эксперт про искусственный ажиотаж и ситуацию с бензином - 03.07.2026 Украина.ру

"Синдромом туалетной бумаги": эксперт про искусственный ажиотаж и ситуацию с бензином

Часть нефтеперерабатывающих мощностей России выведена из строя, но большая часть паники на АЗС обусловлена искусственным ажиотажем и действиями спекулянтов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

2026-07-03T04:15

2026-07-03T04:15

2026-07-03T04:15

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Отвечая на вопрос о причинах проблем с бензином в Россиии, Колпашников пояснил, что паника вызвана как объективными, так и субъективными факторами. Часть мощностей действительно выведена из строя, однако основной ажиотаж, по его словам, спровоцирован массовой психологией и спекулянтами."Большая часть паники обусловлена еще советским "синдромом туалетной бумаги", когда из-за постоянного дефицита люди старались закупать все подряд при первой возможности. А еще к этому добавляются барыги-спекулянты, которые продают бензин по 200-250 рублей. Их надо жестоко наказывать", — сказал эксперт.По его словам, в этом плане противник "нас подловил", и ситуация складывается неприятная. "Но давайте не забывать, что мы все-таки нефтедобывающая страна. Я уверен, что в ближайшие недели этот вопрос будет решен", — добавил Колпашников.Эксперт также отметил, что придется поднять цены на заправках, чтобы снизить ажиотаж и сделать перепродажу невыгодной. "Высокие цены – это всегда лучше, чем очереди. Главное, чтобы бензин был. И когда ажиотаж пройдет, а барыгам не будет выгодно перепродавать, цены спадут", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.Столица Украины утро 2 июля встретила в дыму после массированного удара. Подробнее об этом — в материале Дмитрия Ковалевича "Адская ночь" в июле и предчувствие ужасной зимы. Что происходит в Киеве" на сайте Украина.ру.

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