Зеленская и Клопотенко анонсировали, что с 2022 года соли и сахара в меню образовательных учреждений будет по минимуму, а молочных продуктов, овощей и мяса — по максимуму.
Оказалось, что в ряде детских садов ситуация противоположная: молочные каши исчезли совсем. А на их место «пришли» гарнирами с фруктовыми подливками. Об этом украинские родители продолжают писать в комментариях на странице Клопотенко в Instagram.
«Ребенок пришел из детского сада голодным. Если раньше ребенок не ел с утра молочную кашу, то мог спокойно съесть хлеб с маслом и сыром и запить чаем и до обеда спокойно дожить. Теперь масло не дают, чай и компот без сахара. Суп на воде с плавающей чуть-чуть картошкой и морковкой. Мяса ноль, пол яйца в день. Что за диета для малышей»,
«Буряк вареный на терке натертый без соли и капли масла. Ни один ребенок не притронулся к еде, два человека вырвало», «В Одессе уже в садах убрали соль сахар вообще и хлеб. Считаю это бредом. Порции уменьшили зато цену с 37 гривен подняли до 45 потому, что овощи добавили»,
«Мы только два дня по новому меню. Я не знаю как кому, но я в шоке от этого меню: нет молочки, нет масла, количество мяса сведено к минимуму», «В садиках вообще ужас, платишь за целый месяц питания, а ребенок максимум кусок хлеба съел», «А голодание вообще очень полезно! Можно питаться энергией добра и света. Сыроедение тоже хорошо. Варить ничего не нужно», — написали разгневанные родители.
Клопотенко уже пояснил ситуацию. По его словам, возможно, еще не все повара смогли перестроиться на новый режим работы, а у некоторых попросту не хватает квалификации. Кулинар пообещал исправить это с помощью онлайн-тренингов.
Родителям он посоветовал ознакомиться с нормами, которые он сам разрабатывал, и если детское питание им не соответствует — обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу.