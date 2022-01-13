С начала наступившего 2022 года школы и детские сады Украины перешли на новое меню, которое разрабатывали при участии первой леди страны Елены Зеленской и повара-русофоба Евгения Клопотенко. Они обещали, что детей больше не будут кормить вредным, но ожидания народа не оправдали. Об этом 12 января написал портал nrp.news

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Оказалось, что в ряде детских садов ситуация противоположная: молочные каши исчезли совсем. А на их место «пришли» гарнирами с фруктовыми подливками. Об этом украинские родители продолжают писать в комментариях на странице Клопотенко в Instagram.

«Ребенок пришел из детского сада голодным. Если раньше ребенок не ел с утра молочную кашу, то мог спокойно съесть хлеб с маслом и сыром и запить чаем и до обеда спокойно дожить. Теперь масло не дают, чай и компот без сахара. Суп на воде с плавающей чуть-чуть картошкой и морковкой. Мяса ноль, пол яйца в день. Что за диета для малышей»,

«Буряк вареный на терке натертый без соли и капли масла. Ни один ребенок не притронулся к еде, два человека вырвало», «В Одессе уже в садах убрали соль сахар вообще и хлеб. Считаю это бредом. Порции уменьшили зато цену с 37 гривен подняли до 45 потому, что овощи добавили»,

«Мы только два дня по новому меню. Я не знаю как кому, но я в шоке от этого меню: нет молочки, нет масла, количество мяса сведено к минимуму», «В садиках вообще ужас, платишь за целый месяц питания, а ребенок максимум кусок хлеба съел», «А голодание вообще очень полезно! Можно питаться энергией добра и света. Сыроедение тоже хорошо. Варить ничего не нужно», — написали разгневанные родители.

Клопотенко уже пояснил ситуацию. По его словам, возможно, еще не все повара смогли перестроиться на новый режим работы, а у некоторых попросту не хватает квалификации. Кулинар пообещал исправить это с помощью онлайн-тренингов.

Родителям он посоветовал ознакомиться с нормами, которые он сам разрабатывал, и если детское питание им не соответствует — обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу.