Можно только порадоваться уверенности президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, что необходимость в российских миротворцах отпала. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин

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«Я думаю, что это связано с разборками, которые идут внутри казахской элиты. Очевидно, что приглашение миротворческого контингента ОДКБ не у всех вызывает одобрение. И Токаев вынужден это учитывать. Не говоря уже о давлении со стороны госсекретаря Блинкена, заявлениях Евросоюза и срочного беспокойства Анкары, взволнованной тем, что к операции пригласили ОДКБ, а не организацию Тюркских государств. Как говорится, куда поп с попадьей, туда и рак с клешней», — сказал Затулин.

Он обратил внимание и на другое важное обстоятельство — последствия миротворческой операции для России. По словам политика, Москва согласилась на помощь властям Казахстана, понимая, что западные пропагандисты попытаются обратить это обстоятельство против РФ.

При этом политика не так давно покинувшего кресло президента Нурсултана Назарбаева была выстроена таким образом, что в настоящее время у России «нет внутри Казахстана рычагов для того, чтобы без такой миротворческой операции влиять на ситуацию в своих интересах».

«Даже на Украине в условиях фактической конфронтации существует политическая сила «Оппозиционная платформа — «За жизнь», депутаты которой высказываются в критическом русле, оппозиционно. Есть такие политики в Казахстане? Нет! Нет никаких политических представителей трети населения, адекватных представителей трети русского населения во властных структурах Казахстана. Население есть, а представителей нет», — уточнил депутат.

Затулин уверен, что нынешний глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поступил политически правильно, пригласив на помощь ОДБК, таким образом продемонстрировав желание опереться на Россию и союзные государства.

Полностью интервью с Константином Затулиным можно прочитать здесь.