России нужен конкретный ответ на озабоченности, прежде всего, в контексте нерасширения НАТО. Об этом 11 января заявил источник в кругах, близких к переговорам США и РФ, передает РИА Новости

США согласились, что Украина не войдет в НАТО – Шуфрич © Facebook, Пресс-служба Нестора Шуфрича

Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.