В Казахстане подводят первые итоги произошедших в начале января погромов. В частности, власти назвали предварительные данные по материальному ущербу, нанесенному стране вооруженными формированиями. Во вторник, 11 января, об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента

«Пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин», — заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Предварительный экономический ущерб государству может составить $2-3 млрд», уточнили в пресс-службе.

Первые итоги: в Алма-Ате задержали более тысячи человек по подозрению в терроризме и мародерстве © REUTERS, Mariya Gordeyeva

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения сроком до 19 января.

Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек. По данным МВД республики, в ходе уличных беспорядков погибло 17 силовиков, еще около тысячи человек, это уже по информации ООН, получили ранения.

В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.