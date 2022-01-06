Адвокаты Порошенко заявили, что будут подавать апелляцию, полный текст решения суд огласит 14 января, уточнили журналисты.
Ранее Порошенко говорил, что что вернется в Киев 17 января. Политик отмечал, что намерен явиться в суд и провести встречу с генпрокурором.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты.
Порошенко также имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Экс-президент фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.