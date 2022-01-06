Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на имущество и активы бывшего президента Украины Петра Порошенко в рамках дела о государственной измене, по которому он проходит подозреваемым. Об этом 6 января сообщает «Страна.ua»

Данилов «передал привет» Порошенко © president.gov.ua

Ранее Порошенко говорил, что что вернется в Киев 17 января. Политик отмечал, что намерен явиться в суд и провести встречу с генпрокурором.

Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты.

Порошенко также имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Экс-президент фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.