Прокуратура ходатайствует об аресте всего имущества и активов экс-президента Украины лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко в рамках дела о государственной измене, по которому он проходит подозреваемым. Об этом 6 января сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в суде

Петр Порошенко: кто он © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Ранее Порошенко заявлял, что вернуться на Украину он планирует только 17 января. Согласно решению суда, экс-президента должны будут задержать прямо на границе и доставить под конвоем в суд, поскольку Печерский районный суд дал согласие на задержание Порошенко для его явки на суд в качестве подозреваемого.

В середине декабря Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.