Собеседник издания отметил, что рассмотрение ходатайства уже началось в Печерском суде Киева.
Ранее Порошенко заявлял, что вернуться на Украину он планирует только 17 января. Согласно решению суда, экс-президента должны будут задержать прямо на границе и доставить под конвоем в суд, поскольку Печерский районный суд дал согласие на задержание Порошенко для его явки на суд в качестве подозреваемого.
В середине декабря Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.