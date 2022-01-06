Если изначально НАТО создавалось в противовес Советскому Союзу, то сейчас его существование обосновывают наличием военного противника в виде «авторитарного государства под названием Россия». Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Леонков: Кто он © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк Владимир Путин поручил МИД РФ получить от иностранных партнеров юридически обязывающие гарантии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток. Первые переговоры с США по данному вопросу должны пройти в январе.

«Если есть такая формулировка, то приближение к нашим границам нельзя называть мирной ротацией войск. Мы это называем «обустройством театра военных действий». И когда будет все готово, то заряженное ружье выстрелит», — подчеркнул эксперт.

НАТО сейчас не готов вести открытую войну с Россией, потому что проиграет. Но он хочет переделать свои вооруженные силы, чтобы риторика в отношении России была еще более агрессивной. В этом случае НАТО точно не пойдет на попятную, указал Леонков.

В этом случае придется возлагать надежду на народ Европы, который понимает, что все эти игрища со сдерживанием России приведут к войне, в которой не будет ветеранов, заключил собеседник издания.

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