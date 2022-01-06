В декабре 1991 года исполнилось 30 лет с момента распада СССР. Дата несомненно, важнейшая и для бывших постсоветских республик, и для мировой истории. Фактически на глазах и при участии многих нынешних экспертов, политиков, журналистов произошло событие во многом изменившее мир, событие, которое продолжает влиять на историю, политику, социальный уклад жизни сотен миллионов людей.
Эксперт подчеркнул, что вопрос возвращения к историческим границам — это не вопрос желания России, так как она шла к этим границам, потому что была вынуждена обеспечивать свою безопасность.
«За 400 лет мы получили четыре постоянных нашествия с Европы. Причем некоторые эти нашествия закончились тем, что они сожгли Москву и дошли до Волги. А когда мы им на это отвечаем, то мы оказываемся виноваты», — пояснил Суздальцев.
Сейчас главная задача состоит в том, чтобы ожерелье бывших советских республик находило общий язык с Россией, а это будет возможно, когда внутри самой России резко улучшится уровень жизни, заключил собеседник издания.
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