Возвращение России к историческим границам возможно вследствие глобальной катастрофы или распада соседних государств, когда надо будет брать какие-то территории под контроль, но она не желает такого ужаса для своих соседей. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что вопрос возвращения к историческим границам — это не вопрос желания России, так как она шла к этим границам, потому что была вынуждена обеспечивать свою безопасность.

«За 400 лет мы получили четыре постоянных нашествия с Европы. Причем некоторые эти нашествия закончились тем, что они сожгли Москву и дошли до Волги. А когда мы им на это отвечаем, то мы оказываемся виноваты», — пояснил Суздальцев.

Сейчас главная задача состоит в том, чтобы ожерелье бывших советских республик находило общий язык с Россией, а это будет возможно, когда внутри самой России резко улучшится уровень жизни, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.