Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев назвал одними из возможных организаторов беспорядков в Казахстане, в частности в Алма-Ате, теневые криминально-радикальные группировки. Об этом он написал в своем Telegram-канале

Украина.ру на Youtube «Мне промыли мозги»: Стариков сделал шокирующее признание о распаде СССР