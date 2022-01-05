«Мы видим (…) молодежные банды, мародеров, погромщиков, экстремистов, хулиганов и провокаторов. Достаточно очевидно предположить наличие организаторов и координаторов (…). Скорее погромщиков на сцену вновь выводят теневые криминально-радикальные группировки. Мы уже видели процесс сращивания криминалитета со спортом, религиозным экстремизмом, национал-популизмом», — высказался Ашимбаев.
Политолог добавил, что «маргинализированная молодежь вновь используется как фактор политизации теневиков».
В Казахстане в начале января вспыхнули беспорядки. Формальным поводом стало повышение цены на газ, митинги из Жанаозена в Мангистауской области республики распространились по всей стране, участники демонстраций вступили в стычки с силовиками, попытались ворваться в здания администраций.