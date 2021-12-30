Экс-глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Богдан, уехавший на отдых в Мексику, выложил в сеть пост, обращение к украинцам в котором люди оценили как прямую угрозу. Увидеть публикацию, датированную 29 декабря, можно на странице Богдана в Facebook

Купил мужчина: скандальное платье помощницы замминистра продано на аукционе © Кристина Тишкун/Инстаграм

«Я и ниндзя. Решил тренироваться! Вернусь через пару годиков — всем [трындец]», — подписал фото Богдан.

«И этот "правдолюбец" сбежал», «Как они все достали», «Вот за что живет этот хомячок и ему подобные?», «Как они уже все достали», «Зе, Порох, неважно за кого вы, важно то, что Богдан — конченое существо, которое до сих пор себя воспринимает главой ОП? Противно на него смотреть? Или я, возможно, ошибаюсь и он патриот?», «А он точно не вернется хотя бы пару лет?» — отреагировали люди.

Долгое время Андрей Богдан был личным адвокатом украинского олигарха Игоря Коломойского, а в мае 2019 года получил должность главы Офиса президента (ранее ведомство называлось Администрация президента). А уже в феврале 2020-го глава государства Владимир Зеленский уволил бывшего сотрудника Коломойского и своего друга Богдана с этого поста.

Позже президент заявил, что назначение Богдана было ошибкой, так как с его появлением в команде начались конфликты. У экс-главы ОП другой взгляд на ситуацию, он заявил, что причина всех проблем в Зеленском, который и как человек, и как политик — «на дне морального падения».

Кстати, в Мексике Богдан отдыхает сейчас не один. По информации СМИ, дни и вечера на пляже он проводит там в компании харьковского олигарха Александра Ярославского.