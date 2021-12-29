Президент Украины Владимир Зеленский не остановится на закрытии двух телеканалов и будет продолжать укрепляться в средствах массовой информации, чтобы попытаться спасти свой рейтинг. Такое мнение 28 декабря выразила в эфире телеканала «Наш» бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко

«Когда ты владеешь СМИ, то только тогда ты чувствуешь себя сильным. Это же истина, что дайте мне СМИ, и я буду править всем миром. Поэтому я считаю, что власть будет укрепляться, и я думаю, что на двух телеканалах они не остановятся… Есть также у них возможность играть с частотами соответственно через службу по надзору, то есть Нацсовет», — сказала Савченко.

Зеленский закрыл очередной канал: Карасев объяснил, при чем здесь Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и совладелец закрытых телеканалов Нестор Шуфрич назвал абсурдным решение СНБО Украины. Он отметил, что никаких оснований вводить санкции не было, поскольку телеканалы работали в юридическом поле Украины.

Кроме того, во вторник стало известно, что депутат от президентской партии «Слуга народа» Алексей Ковалев купил «4 канал». Украинские эксперты выразили мнение, что таким образом власть укрепляет позиции в медиа после переформатирования под себя телеканалов «Рада» и «Дом».