«Когда ты владеешь СМИ, то только тогда ты чувствуешь себя сильным. Это же истина, что дайте мне СМИ, и я буду править всем миром. Поэтому я считаю, что власть будет укрепляться, и я думаю, что на двух телеканалах они не остановятся… Есть также у них возможность играть с частотами соответственно через службу по надзору, то есть Нацсовет», — сказала Савченко.
Во вторник, 28 декабря на сайте Офиса президента Украины был обнародован указ. Санкции ввели против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы «Первый независимый» и UkrLive — ООО «Медиахолдинг Новости», ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепространство». Срок ограничительных мер установлен на пять лет. Мотивационная часть в документах отсутствует.
Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и совладелец закрытых телеканалов Нестор Шуфрич назвал абсурдным решение СНБО Украины. Он отметил, что никаких оснований вводить санкции не было, поскольку телеканалы работали в юридическом поле Украины.
Кроме того, во вторник стало известно, что депутат от президентской партии «Слуга народа» Алексей Ковалев купил «4 канал». Украинские эксперты выразили мнение, что таким образом власть укрепляет позиции в медиа после переформатирования под себя телеканалов «Рада» и «Дом».