Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции допустил, что реверсный газ, идущий из ФРГ в Польшу может позже попадать на Украину. Трансляцию вели российские телеканалы

Украина.ру на Youtube США разыграют малую ядерную войну на территории Украины - Сивков