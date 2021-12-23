«Есть все основания полагать, что газ идет на Украину. Может, обратиться в инстанции и разобраться? Может, лучше подавать в Европу, чем пытаться кому-то там поддержать штаны?» — спросил Путин.
Также президент Российской Федерации прокомментировал обвинения, звучащие в адрес «Газпрома» о том, что Москва якобы использует газ как средство политического влияния. Подобные высказывания российский лидер назвал лживыми, заявив, что Европа пытается поставить ситуацию «с ног на голову» и «наводит тень на плетень».