Украинский генерал заявил, что в 2018 году, в правление Петра Порошенко, на Украине всерьез обсуждали возможность присоединения части территорий России.
В Киеве, по словам экс-замглавы СБУ, хотели взять пример с Франции с ее «заморскими территориями».
«Шла речь о компактном проживании украинцев. Ну, Кубань была ближе всего, но еще украинцы жили в Астраханской области, в тех регионах, Воронежской области», — сказал Ягун.
Эти российские регионы, а также Приморье, генерал назвал «дальними украинскими» территориями.
Он заявил, что рассматривались и населенные украинцами регионы Латинской Америки, но с этими планами были «непонятные моменты».