Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Виктор Ягун в эфире «Черноморской ТРК» в YouTube на днях рассказал, что у правительства Петра Порошенко были планы присоединить к Украине Кубань и Воронеж

Генерал СБУ раскритиковал фантазии украинской власти о поездках на танке по Москве © Facebook, Операція об'єднаних сил Петра Порошенко, на Украине всерьез обсуждали возможность присоединения части территорий России.

В Киеве, по словам экс-замглавы СБУ, хотели взять пример с Франции с ее «заморскими территориями».

«Шла речь о компактном проживании украинцев. Ну, Кубань была ближе всего, но еще украинцы жили в Астраханской области, в тех регионах, Воронежской области», — сказал Ягун.

Эти российские регионы, а также Приморье, генерал назвал «дальними украинскими» территориями.

Он заявил, что рассматривались и населенные украинцами регионы Латинской Америки, но с этими планами были «непонятные моменты».