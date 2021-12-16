Верховная Рада Украины 16 декабря обратилась к Бундестагу Германии с просьбой признать голод 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, передает ukranews

Пропаганда на Украине сработала. Голодомор в зеркале общественного мнения © РИА Новости, Петр Задорожный / Перейти в фотобанк

«Содействуя признанию преступлений против человечности, совершенных против украинского народа, Верховная Рада должна донести до немецких парламентариев, что с точки зрения международного права и практики государств Голодомор может быть квалифицирован как геноцид, в том числе, апеллируя к предыдущему опыту Германии в подобных ситуациях», — говорится в документе.

В обращении Рады подчеркивается, что признание голодомора геноцидом населения Украины стало бы «важным сигналом для памяти миллионов жертв этого преступления тоталитарного режима, весомым вкладом в дело обеспечения мирного и безопасного будущего для следующих поколений».

От голода 1932-1933 годов, который на Украине официально считается геноцидом украинского народа, пострадали все сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, Центрально-Черноземная область, Казахстан, Западная Сибирь и Южный Урал. По различным данным, в эти годы от голода погибли 3-3,5 миллиона человек на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона — в РСФСР.