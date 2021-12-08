В ходе встречи Владимир Зеленский и Андрей Пленкович подписали совместную Декларацию о европейской перспективе Украины. Премьер Хорватии заявил о поддержке европейских инициатив Украины.
Помимо этого, стороны обсудили сотрудничество Хорватии и Украины в торгово-экономической, туристической сфере, в сфере цифровизации и образования.
Кроме того, Зеленский во время переговоров детально обсудил с Пленковичем опыт Загреба в реинтеграции территорий.
«Мы сегодня очень детально говорили об этом с премьер-министром, согласовали план действий рабочей группы по передаче опыта Хорватии по мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Этот документ будет подписан нами в Брюсселе 15 декабря», — заявил Зеленский на брифинге.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев заинтересован в таком опыте Хорватии. Министр обороны Украины Алексей Резников также выступает открытым сторонником силового установления контроля Киева над ДНР и ЛНР — «хорватского сценария».
Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что республики Донбасса не намерены допустить развитие хорватского сценария и считают действия Киева в Донбассе подводкой к серьезной эскалации.
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