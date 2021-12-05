Оперативная группа генштаба Украины развернута в Донбассе впервые после Дебальцево, сообщили военные эксперты в интервью «Известиям» 5 декабря

Кедми описал последствия атаки Украины на Донбасс © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«В последние месяцы отмечается заметное обострение вдоль линии соприкосновения. Если еще летом работы «крупным калибром» были чем-то из ряда вон выходящим, то сегодня мы регулярно видим сообщения о применении 120-мм минометов и 122-мм артиллерии», — сказал экс-сотрудник СБУ, основатель сайта Ukrleaks Василий Прозоров.

Однако, по мнению экспертов, пока не будет отмашки от западных кураторов, Киев не начнет военную операцию.

«Не исключено, что обострение в Донбассе связано с желанием американской стороны получить какие-то преференции на переговорах (Владимира Путина и Джо Байдена. — Ред.). России горячая фаза конфликта точно не нужна. Это жертвы, экономические потери», — отметил Прозоров.

Ранее западные СМИ стали утверждать, что РФ якобы готовится к вторжению на Украину. В Москве не раз подчеркивали, что Россия никому не угрожает, а Киев под предлогом агрессии РФ требует от Запада новые вооружения и экономические преференции.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев сосредоточил в Донбассе 125 тысяч человек, т. е. половину личного состава ВСУ.

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