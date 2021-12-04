Американский президент Джо Байден работает над комплексом мер, которые сделают «очень-очень сложным» активно пропагандируемое западными СМИ «вторжение на Украину», якобы готовящееся Москвой. Видео выступления Байдена было опубликовано в «Твиттере» Белого Дома 3 декабря

Американскому президенту был задан вопрос о том, что его администрация намерена делать в связи с ситуацией на российско-украинской границе.

«Что я делаю — так это составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для Путина очень, очень трудным то, что, он, как опасаются люди, может сделать. Но это сейчас прорабатывается», — ответил Байден.

Просто о сложном. Почему Украина деградирует? © коллаж Украина.Ру

Многие аналитики высказывали мнение, что Киев при поддержке Вашингтона готовит военную провокацию в Донбассе для того, чтобы не допустить сертификации газопровода «Северный поток-2», обвинив Россию в военной агрессии.

Для этого и создается в западных СМИ информационный фон якобы «агрессивных намерениях РФ» — чтобы легче было обвинить Москву в готовящихся на российско-украинской границе провокациях.