Суд Львова принял решение освободить известного антивакцинатора Остапа Стахова под залог в размере 998 тысяч гривен (приблизительно 2,7 млн рублей). Об этом сообщает 1 декабря Telegram-канал Klymenko Time

Назначенная ранее судом экспертиза во Львовской областной психиатрической больнице будет проведена в палате со свободным доступом, уточняет канал.

В середине ноября в квартире Стахова Службой безопасности Украины был произведён обыск.

В тот же день СБУ сообщила, что в её распоряжении имеется переписка, якобы свидетельствующая о том, что члены возглавляемого Стаховым движения ковид-диссидентов искали оружие и соучастников с целью захвата власти в регионах.

18 ноября суд Львова принял решение взять Стахова под стражу.

Лидер движения ковид-диссидентов Стахов известен на Украине своими антинаучными утверждениями по поводу COVID-19. Антивакцинаторы Украины: кто эти люди и во что они верят © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Проекты StopFake и VoxUkraine неоднократно уличали Стахова в публикации фейков о коронавирусе.

В частности, он утверждал, что пандемия коронавируса является выдумкой, а в своих видеороликах цитировал других конспирологов и повторял уже известные «теории заговора». Видео Стахова набирают сотни тысяч просмотров и активно распространяются в соцсетях.