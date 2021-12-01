Назначенная ранее судом экспертиза во Львовской областной психиатрической больнице будет проведена в палате со свободным доступом, уточняет канал.
В середине ноября в квартире Стахова Службой безопасности Украины был произведён обыск.
В тот же день СБУ сообщила, что в её распоряжении имеется переписка, якобы свидетельствующая о том, что члены возглавляемого Стаховым движения ковид-диссидентов искали оружие и соучастников с целью захвата власти в регионах.
18 ноября суд Львова принял решение взять Стахова под стражу.
Лидер движения ковид-диссидентов Стахов известен на Украине своими антинаучными утверждениями по поводу COVID-19.
Проекты StopFake и VoxUkraine неоднократно уличали Стахова в публикации фейков о коронавирусе.
В частности, он утверждал, что пандемия коронавируса является выдумкой, а в своих видеороликах цитировал других конспирологов и повторял уже известные «теории заговора». Видео Стахова набирают сотни тысяч просмотров и активно распространяются в соцсетях.