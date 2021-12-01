Президент Украины Владимир Зеленский в своем докладе о положении дел в стране попытался показать, что он не прогибается под давлением. Об этом 1 декабря сообщил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает РИА Новости

Зеленский в Раде вручил звание Героя Украины «особенному» неонацисту © пресс-служба президента Украины

При этом, по словам политолога, Зеленский больше говорил об успехах и планах и старался не затрагивать проблемные вопросы, к примеру, борьбу с коррупцией, судебную реформу, рост цен, инфляцию, а также интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО.

«Многие острые углы, мне кажется, президент просто обошел», — считает эксперт.

Украинский лидер в среду выступил в парламенте с докладом о внутреннем и внешнем положении дел в стране. В ходе доклада он анонсировал строительство завода по производству военных дронов, электронную перепись населения в феврале 2023 года, снижение госдолга по итогам этого года ниже 50% ВВП, а также финансирование сектора обороны и безопасности Украины в 2022 году на сумму более 11,7 миллиарда долларов. Также Зеленский заявил, что вносит в Раду законопроект о множественном гражданстве для украинской диаспоры.