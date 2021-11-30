Американцы и британцы искусственно раздувают истерию, дабы представить РФ виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс. Об этом 30 ноября заявила Служба внешней разведки России (СВР)

Коротченко рассказал, что сделает Россия, если Украина будет медленно уничтожать Донбасс © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В России украинские заявления объясняют желанием получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.

Как заверил на прошлой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в Европе никто не хочет конфликта между Россией и НАТО, предпринимаются все возможные попытки, чтобы предотвратить его. Сийярто добавил, что Венгрия, как член НАТО, имеет ряд обязательств, которые она должна выполнять. Однако пообещал, что приложит максимум усилия для предотвращения конфронтации Североатлантического альянса и России. Он обвинил западноевропейские страны в «огромном лицемерии», в частности в отношении Москвы, заявив, что они могут говорить иначе, чем поступать.