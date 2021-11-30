«Дипкорпус стран ЕС пребывает в замешательстве. Здесь сознают, что американцы и британцы искусственно раздувают истерию, дабы представить Россию виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс… Кроме того, в государствах ЕС, которые сами сталкиваются с острыми проблемами, не хотят кормить коррумпированную украинскую власть. В Европе на сегодняшний день не усматривают перспектив превращения Украины в цивилизованного предсказуемого партнера», — говорится в материале службы.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В России украинские заявления объясняют желанием получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.
Как заверил на прошлой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в Европе никто не хочет конфликта между Россией и НАТО, предпринимаются все возможные попытки, чтобы предотвратить его. Сийярто добавил, что Венгрия, как член НАТО, имеет ряд обязательств, которые она должна выполнять. Однако пообещал, что приложит максимум усилия для предотвращения конфронтации Североатлантического альянса и России. Он обвинил западноевропейские страны в «огромном лицемерии», в частности в отношении Москвы, заявив, что они могут говорить иначе, чем поступать.