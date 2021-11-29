На улице Шухевича в Киеве нашли «зраду» за 65 грн - фото

Украинский националист Сергей Стерненко 28 ноября в своем Telegram-канале предупредил бдительных «патриотов» о киевском магазине, в котором продают мячи с символикой России

В Киеве подростки надругались над флагом Украины © president.gov.ua

«Вряд ли это ошибка при закупке или "не заметили", ведь этот товар кто-то закупил, доставил, принял на склад и выставил на витрину», — написал Стерненко.

На фото можно заметить ценник, на котором написано «Мяч футбольный "Россия"», его цена составляет 65 гривен (180 рублей).

Данный товар также доступен по той же цене и в интернет-магазине компании.

Ранее похожий скандал произошел в одном из магазинов игрушек в Харькове. Там среди прочих товаров продавался набор солдатиков под маркой «Русский спецназ».

Украинские националисты неоднократно устраивали погромы магазинов, где обнаруживали товары с символикой России, а за продажу предметов с символикой СССР против граждан Украины заводят уголовные дела.

Ранее Стерненко создал на сайте Владимира Зеленского петицию с призывом запретить въезд на территорию Украины всем гражданам РФ без исключения. Она набрала 25 тысяч подписей и ждет решения президента.

25 тысяч подписей,