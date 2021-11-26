Зеленский обвалил акции компании Ахметова

Скриншот изменения котировок акций ДТЭК приводит Telegram-канал vesti.ua.
На пресс-марафоне 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть компромат на Рината Ахметова в виде аудиозаписей.
По словам Зеленского, на пленках «представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине», на это будет привлечен 1 млрд долларов.
При этом глава государства сказал, что не верит в участие Ахметова в заговоре, и предположил, что бизнесмена пытаются втянуть в войну против власти.
ДТЭК — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Входит в состав группы СКМ, акционером которой является Ринат Ахметов.