Скриншот изменения котировок акций ДТЭК приводит Telegram-канал vesti.ua.

Зеленский обвалил акции компании Ахметова
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«Война Ахметова против государства». Почему Зеленский заговорил о перевороте на своей пресс-конференции
«Война Ахметова против государства». Почему Зеленский заговорил о перевороте на своей пресс-конференции
© скриншот видео Офіс Президента України
На пресс-марафоне 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть компромат на Рината Ахметова в виде аудиозаписей.

По словам Зеленского, на пленках «представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине», на это будет привлечен 1 млрд долларов.

При этом глава государства сказал, что не верит в участие Ахметова в заговоре, и предположил, что бизнесмена пытаются втянуть в войну против власти.

ДТЭК — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Входит в состав группы СКМ, акционером которой является Ринат Ахметов.

 