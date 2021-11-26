Зеленский обвалил акции компании Ахметова

Акции энергохолдинга ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова упали 26 ноября на 11% после слов президента Украины Владимира Зеленского о возможной причастности олигарха к «госперевороту» в стране, который якобы планировался на 1 декабря

Скриншот изменения котировок акций ДТЭК приводит Telegram-канал vesti.ua.

«Война Ахметова против государства». Почему Зеленский заговорил о перевороте на своей пресс-конференции © скриншот видео Офіс Президента України Владимир Зеленский заявил, что у него есть компромат на Рината Ахметова в виде аудиозаписей.

По словам Зеленского, на пленках «представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине», на это будет привлечен 1 млрд долларов.

При этом глава государства сказал, что не верит в участие Ахметова в заговоре, и предположил, что бизнесмена пытаются втянуть в войну против власти.

ДТЭК — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Входит в состав группы СКМ, акционером которой является Ринат Ахметов.