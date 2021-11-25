Американские сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили включить в проект оборонного бюджета США дополнительные средства для выделения военной помощи Украине. Об этом 24 ноября сообщила газета Politico

Секретарь СНБО Украины поблагодарил США за военную помощь © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк

«Я настоятельно призываю администрацию оказать дальнейшую помощь в форме [противовоздушных и противотанковых средств], которые будут иметь жизненно важное значение для сдерживания этой последней российской угрозы. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника Украину в это время», — заявил Портман.

Если предложение одобрят в Сенате, полный объем военной помощи Киеву от Пентагона составит 350 млн долларов. Из них 125 млн предназначено на закупку вооружений поражающего действия.

Отмечается, что президент США Джо Байден запрашивал зарезервировать в бюджете для помощи Украине на 100 млн долларов меньше.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва подчеркивает, что Россия имеет право на свое усмотрение перемещать войска по своей территории, и это не несет никому угрозы.

В октябре США предоставили Украине вооружения и другую военную помощь на сумму 60 млн долларов, дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов.