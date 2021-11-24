Бывший лидер «Правого сектора»*, а ныне советник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Дмитрий Ярош 24 ноября на своей странице в Facebook заявил, что противники вакцинации в стране якобы «готовят почву» для вторжения РФ на Украину

В среду, 24 ноября несколько тысяч противников вакцинации и карантинных ограничений прошли маршем по центру Киева к зданию СБУ с требованием освободить своего лидера Остапа Стахива, которого обвиняют в попытке свержения конституционного строя.

США лгут насчет «вторжения» России - украинский полковник © CC0, Pixabay

«Друзья, я не исключаю, что среди этих проплаченных и доставленных в столицу людей есть адепты антивакцинации (подавляющее меньшинство), но главная цель этой акции — это подготовка почвы для широкомасштабного вторжения в Украину войск РФ», — написал он.

Как именно деятельность «антивакцинаторов» способствует «вторжению» российской армии он не уточнил.

В последние дни западные СМИ опубликовали целый ряд сообщений, со ссылками на некие источники, что РФ якобы наращивает свою войсковую группировку у границ с Украиной с целью вторгнуться в соседнюю страну. Об этом же заявил и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В ответ на эти обвинения в Кремле заявили, что не готовят никакого вторжения на Украину и назвали любые перемещения российских войск в пределах страны внутренним делом государства. Также российские власти призвали США и НАТО перестать снабжать Киев вооружением, так как это может вызвать эскалацию в Донбассе.

*Деятельность организации запрещена в РФ