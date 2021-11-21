Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter 20 ноября отреагировал на заявление президента Болгарии Румена Радева, который назвал Крым частью России

Президент Болгарии сделал резонансное заявление о принадлежности Крыма: Украина пока молчит © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде», — написал Кулеба.

Ранее, в ходе предвыборных дебатов, Радев назвал Крым частью России. После этого МИД Украины вызвал посла Болгарии и потребовал от президента опровержения его слов.

В ответ болгарский лидер повторил свое заявление о российском Крыме, отметив, что таковы политические реалии. При этом он назвал возвращение полуострова в состав России нарушением международного права.

Крым стал российским регионом в 2014 году после того, как подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме высказались за воссоединение с Россией.