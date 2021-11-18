«Остров Базаруто, Мозамбик. Нереальный Индийский океан. Фрукты. Чистейший песок. Что может случится в этом раю?», — обратилась она к поклонникам.
В другом сторис она рассказала о встрече с местным шаманом.
«На этом же острове Базаруто шаман нагадал мне троих детей, славу, молодого мужа и белую собаку. Пока есть только пес», — призналась ведущая.
Прошлой весной приехавшая с другого курорта Никитюк шутила, что в Хмельницком есть якобы давняя традиция. Когда девушка прилетает с шикарного курорта, надо сразу надеть нарядное платье, сделать макияж и… ехать переобувать авто, «поскольку умные переобуваются в марте, а красивые — в мае», написала она.