Кремль не видит политической подоплеки в решении регулятора Германии приостановить сертификацию оператора «Северного потока 2». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Постпред РФ заявил об отсутствии политических заявлений о приостановке «Северного потока-2» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Нет, абсолютно нет. В данном случае действительно существуют определенные протоколы, существуют определенные нормы европейского законодательства на этот счет, и компания-оператор, собственно, готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее уже запустить этот важный для всех проект», — сказал Песков.

Накануне Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока-2». Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.



