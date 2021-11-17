«Власти не только лишили меня наградного пистолета, но и сегодня во время обыска заставили комиссию в министерстве образования вынести решение о лишении меня звания кандидата наук на основании того, что хоть в моей диссертации и нет плагиата, но, по решению комиссии, нет новизны», — сказал Кива.
По его мнению, лишение звания — это очередной формальный повод для власти его дискредитировать. Также он сообщил, что обыски прошли и в квартире, где проживает его вторая дочь.
Решение министерства Кива планирует обжаловать в суде.
«Эти незаконные решения рано или поздно будут отменены», — добавил он.
Ранее Кива в соцсети поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Из-за этого Офис генпрокурора объявил, что на него заведено дело о госизмене. Его также лишили права на наградное оружие.