Очередное лунное затмение произойдет 19 ноября в 10:57 по Киеву (11:57 мск). Это астрологическое явление традиционно связано с опасностями, но их можно избежать, если предпринять определенные меры предосторожности. Об этом заявил украинский астролог Влад Росс в интервью «Главреду» 15 ноября

Фильм о революции: киевский дворец стал лицом нового индийского блокбастера © commons.wikimedia.org, Roman Naumov

«Лучше в день затмения никуда не выезжать. Также настоятельно рекомендую отказаться от любых авиаперелетов», — уверен Росс.

Также он порекомендовал отказаться от прыжков с парашютом, бокса и тому подобных увлечений, так как в период лунного затмения высок риск травм и смерти по неосторожности.

В то же время, заявил специалист по звездам, 19 ноября открывает и новые возможности. Например, в общении со старыми или давно забытыми друзьями, а также в налаживании контакта с родственниками, с которыми до сих пор отношения не ладились.

«Перед началом затмения нужно принять контрастный душ — семь раз облиться холодной водой, семь раз горячей. Кому-то для этого придется отпроситься с работы, но, если вы работаете на удаленке, то для этого можно будет выкроить время. В момент затмения важно загадать желание и запланировать благоприятные дела, особенно касающиеся личных отношений. В этот момент можно взглянуть в зеркало и увидеть в нем своего суженого, но при этом важно зажечь семь свечей», — утверждает Влад Росс.