Самое главное, посоветовал астролог, в это время не отправляться в путешествие, будь то отпуск или рабочая поездка.
«Лучше в день затмения никуда не выезжать. Также настоятельно рекомендую отказаться от любых авиаперелетов», — уверен Росс.
Также он порекомендовал отказаться от прыжков с парашютом, бокса и тому подобных увлечений, так как в период лунного затмения высок риск травм и смерти по неосторожности.
В то же время, заявил специалист по звездам, 19 ноября открывает и новые возможности. Например, в общении со старыми или давно забытыми друзьями, а также в налаживании контакта с родственниками, с которыми до сих пор отношения не ладились.
«Перед началом затмения нужно принять контрастный душ — семь раз облиться холодной водой, семь раз горячей. Кому-то для этого придется отпроситься с работы, но, если вы работаете на удаленке, то для этого можно будет выкроить время. В момент затмения важно загадать желание и запланировать благоприятные дела, особенно касающиеся личных отношений. В этот момент можно взглянуть в зеркало и увидеть в нем своего суженого, но при этом важно зажечь семь свечей», — утверждает Влад Росс.