Украинцев ждет новое дно из-за экономического кризиса. Об этом 14 ноября сообщил глава Института развития экономики Украины Александр Гончаров, передает «Главред»

Гончаров: Саморазрушение украинской экономики продолжится в турборежиме © Украина.ру/Стрингер, Facebook/Александр Гончаров

«Уже всем очевидно, что энергетический блок Кабмина не справляется с вызовами кризиса», — подчеркнул он.

Директор института добавил, что проблемы вызваны сокращением поставок газа из Евросоюза, а также дефицитом угля на украинских тепловых электростанциях. По данным Гончарова, по состоянию на ноябрь 2021 года на складах хранится 542 тысячи тонн угля, тогда как норма составляет три миллиона тонн.

Экономист раскритиковал действия премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и его заявления о том, что страна будет полностью обеспечена теплом будущей зимой и готова к отопительному сезону. Гончаров добавил, что украинские власти не признают свои ошибки, которые привели к дефициту энергоресурсов, а вместо этого демонстрируют «напускной оптимизм», а страна тем временем «закипает».

Ранее в Минэкономразвития России объяснили, что поставки энергетического угля на Украину прекратятся из-за растущего спроса в РФ и необходимости обеспечить внутренний рынок. Вместе с этим Россия продолжит ввозить в соседнюю страну другие виды угля. В целом на российский экспорт придется половина всех закупок Киева. В свою очередь в Киеве отказались при каких-либо обстоятельствах обращаться к властям России и просить Москву возобновить поставки энергетического угля.