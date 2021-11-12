Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору России и Украины по долгу по евробондам на 4,5 млрд долларов. Об этом 11 ноября сообщили "Известия"

Скандал на Украине: «Укрзализныця» отдала долг $131 млн российскому банку, хотя «могла и не платить» © Facebook, Укрзалізниця Джон Рид назвал дело «интересным и сложным случаем» и пообещал вынести решение в срок от трех до девяти месяцев.

В декабре 2013 года Россия купила украинские евробонды на 3 млрд долларов за счет средств Фонда национального благосостояния. Украина выплачивала долг до конца 2015 года.

После госпереворота новое правительство Украины во главе с Арсением Яценюком ввело мораторий на выплаты. Глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что Россия с 2013 года «оказывала политическое и экономическое давление на Украину», и отказался от выплат.

В 2016 году Россия обратилась с иском в Высокий суд Лондона. Суд обязал украинскую сторону выплатить $3 млрд номинальной стоимости облигаций, а также $75 млн неосуществленного купонного платежа и штрафные проценты. Киев подал апелляцию на это решение.