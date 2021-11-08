На территории РФ постоянно проживают более двух миллионов граждан Украины, сообщил 8 ноября украинский портал APnews со ссылкой на МИД страны

Отвечая на запрос издания, пресс-служба МИД Украины сообщила, что на территории Российской Федерации сейчас проживает около двух миллионов ста тысяч украинцев.

При этом на консульском учёте состоят менее двадцати тысяч граждан страны, постоянно проживающих в РФ. APnews также сообщил, что в Белоруссии проживает около сорока двух тысяч граждан Украины.

Романенко пояснил, почему власть не хочет проводить перепись населения © Facebook, Юрий Романенко

По официальным данным Государственной службы статистики Украины, общее население страны на 1 января 2021 года составляет примерно 41 миллион человек.

Однако в начале 2020 года Дмитрий Дубилет, в то время министр украинского Кабмина, презентовал «Оценку численности наличного населения», согласно которой реальная численность населения, проживавшего на подконтрольной киевскому правительству территории Украины составляла примерно 37 миллионов человек.

Директор Института демографии и социальных исследований Академии наук Украины Элла Либанова в интервью изданию «Зеркало недели» в феврале того же года заявила, что численность населения Украины может быть еще ниже, чем полагает Дубилет.

Проведение переписи населения было одним из предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского. Проведение неоднократно откладывавшегося мероприятия в настоящий момент запланировано лишь на 2023 год.