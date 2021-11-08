Отвечая на запрос издания, пресс-служба МИД Украины сообщила, что на территории Российской Федерации сейчас проживает около двух миллионов ста тысяч украинцев.
При этом на консульском учёте состоят менее двадцати тысяч граждан страны, постоянно проживающих в РФ. APnews также сообщил, что в Белоруссии проживает около сорока двух тысяч граждан Украины.
Последняя официальная перепись населения Украины производилась в 2001 году, на тот момент население страны составляло приблизительно 48 миллионов человек. Организация объединённых наций рекомендует странам проводить перепись населения раз в десять лет.
По официальным данным Государственной службы статистики Украины, общее население страны на 1 января 2021 года составляет примерно 41 миллион человек.
Однако в начале 2020 года Дмитрий Дубилет, в то время министр украинского Кабмина, презентовал «Оценку численности наличного населения», согласно которой реальная численность населения, проживавшего на подконтрольной киевскому правительству территории Украины составляла примерно 37 миллионов человек.
Директор Института демографии и социальных исследований Академии наук Украины Элла Либанова в интервью изданию «Зеркало недели» в феврале того же года заявила, что численность населения Украины может быть еще ниже, чем полагает Дубилет.
Проведение переписи населения было одним из предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского. Проведение неоднократно откладывавшегося мероприятия в настоящий момент запланировано лишь на 2023 год.