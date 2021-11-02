Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-майора Валерия Залужного. Такую информацию бывший лидер «Правого сектора» разместил 2 ноября у себя в Facebook

Ярош призвал украинцев готовиться к войне © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего ВСУ. Спасибо за доверие!», — написал он.

Националист также приложил к сообщению совместное фото с главкомом, а также снимок обложки удостоверения советника.

После ухода из «Правого сектора» и Верховной Рады, Ярош числится командующим так называемой Украинской добровольческой армии, праворадикальной группировки, члены которой принимают участие в боевых действиях в Донбассе.

Залужный стал главнокомандующим ВСУ в июле этого года. До этого он занимал пост командующего войсками оперативного командования «Север». В сентябре в интервью на украинском ТВ признался, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади.

*Деятельность организации запрещена в РФ