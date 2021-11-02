Ярош призвал украинцев готовиться к войне
Ярош призвал украинцев готовиться к войне
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
По словам Яроша, приказ о его назначение подписал сам Залужный. 

«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего ВСУ. Спасибо за доверие!», — написал он. 

Националист также приложил к сообщению совместное фото с главкомом, а также снимок обложки удостоверения советника. 

После ухода из «Правого сектора» и Верховной Рады, Ярош числится командующим так называемой Украинской добровольческой армии, праворадикальной группировки, члены которой принимают участие в боевых действиях в Донбассе. 

Залужный стал главнокомандующим ВСУ в июле этого года. До этого он занимал пост командующего войсками оперативного командования «Север». В сентябре в интервью на украинском ТВ признался, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади. 

*Деятельность организации запрещена в РФ 