Учения Rapid Trident проводятся в Украине с 2006 года, но особо массовыми они стали с осени 2014 года, когда Яворовский полигон стал фактически превращаться в полноценную военную базу НАТО. Хотя Конституция Украины запрещает создание таких баз, под Львовом постоянно находятся сотни, а иногда и тысячи военных из США, Великобритании, Канады и Польши — под предлогом участия в учениях, которые проходят 335-336 дней в году.
Опыт Афганистана, Ирака или Сирии показал, что военная теория и тактика западных школ уступает очень серьезно тем подходам, которые применяются в российской армии и достались ей в наследство от Советского Союза, уверен эксперт.
По его словам, западные приемы в сфере оперативного искусства, стратегии и тактики — это шаг назад в деле подготовки войск.
«Второй момент заключается в том, что исход боевых действий определяется моральным духом войск и готовностью сражаться и умирать. А это достигается в первую очередь за счет идейной убежденности в том, что солдаты умирают и готовы сражаться за какую-то высокую идею. Вот даже песня есть — «за идею умереть не страшно». А за пачку долларов умереть страшно, потому что куда потом пойдут эти доллары, кому они будут нужны? Погибшим они будут не нужны», — указал Сивков.
Поэтому разговоры о том, что Украина готова воевать с Россией, несерьезны, если начнется война между Россией и Украиной, большая часть украинских войск, вероятнее всего, развернет оружие против властей и против тех бандитов из числа нацистов, которые сегодня «беснуются в Украине», заключил собеседник издания.
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