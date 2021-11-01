Нет никаких оснований полагать, что появление на Украине американских или британских инструкторов каким-то образом повысит боеспособность ВСУ. И угрозы непосредственно России их обучение украинских войск тоже не несет. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Константин Сивков: Успешное использование «Байрактаров» - реклама, не соответствующая действительности © РИА Новости, Владимир Трефилов

Опыт Афганистана, Ирака или Сирии показал, что военная теория и тактика западных школ уступает очень серьезно тем подходам, которые применяются в российской армии и достались ей в наследство от Советского Союза, уверен эксперт.

По его словам, западные приемы в сфере оперативного искусства, стратегии и тактики — это шаг назад в деле подготовки войск.

«Второй момент заключается в том, что исход боевых действий определяется моральным духом войск и готовностью сражаться и умирать. А это достигается в первую очередь за счет идейной убежденности в том, что солдаты умирают и готовы сражаться за какую-то высокую идею. Вот даже песня есть — «за идею умереть не страшно». А за пачку долларов умереть страшно, потому что куда потом пойдут эти доллары, кому они будут нужны? Погибшим они будут не нужны», — указал Сивков.

Поэтому разговоры о том, что Украина готова воевать с Россией, несерьезны, если начнется война между Россией и Украиной, большая часть украинских войск, вероятнее всего, развернет оружие против властей и против тех бандитов из числа нацистов, которые сегодня «беснуются в Украине», заключил собеседник издания.

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