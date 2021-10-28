Китайская корпорация Sinohydro Corporation Limited подала иск в международный арбитраж в отношении «Государственного агентства автомобильных дорог Украины» («Укравтодор»), украинское правительство уже выделило деньги на адвокатов. Соответствующее решение Кабмин принял 28 октября

5 августа «Укравтодор» получил от Международного арбитражного суда Международной торговой палаты материалы об открытии арбитражного производства по иску Sinohydro Corporation Limited в связи с реализацией контракта на выполнение работ по реконструкции автодороги М-06 Киев-Чоп на участке км 129+600 — км 151+370 (обход Житомира).

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В октябре 2020 года «Укравтодор» расторг контракт на строительство обхода Житомира на трассе М-06 Киев-Чоп с подрядчиком Sinohydro Corporation. Объект финансировался за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. После расторжения контракта "Укравтодор" также удержал 8,4 млн. евро банковской гарантии.

«Укравтодор» обвинил подрядчика в затягивании сроков выполнения работ и нарушении технологий строительства, однако Sinohydro Corporation Limited заявила о несогласии с таким решением и подала жалобу в Совет по урегулированию споров, в котором согласно контракту должны были урегулироваться разногласия.

Sinohydro отметила несвоевременную передачу «Укравтодором» участка земли под объект общественного пользования, внесение ряда проектных изменений, не предусмотренных контрактом, невыполнение обязательств по оплате, а также форс-мажор в виде эпидемии COVID-19 и другие факторы, повлиявшие на график реализации проекта и повлекшие нарушение сроков выполнения работ.

В марте 2021 года Sinohydro Corporation Limited сообщила, что успешно обжаловала решение «Укравтодора» о расторжении контракта в Совете по урегулированию споров, постановившему вернуть подрядчику банковскую гарантию на сумму 10,3 млн евро.

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