Ребенок посещает детский сад №27 в Кропивницком. На конец октября в нем не включили отопление, температура в помещениях не превышает 15-17 градусов.
«Мне позвонили из сада и сказали, что у моего ребенка синие губы, его трясет. Я ее забрала и повезла в больницу. Врач сказала, что это от переохлаждения. Сегодня сдали анализы, потому что повышенная температура тела была и вчера, и сегодня», — рассказала мама девочки.
Она отметила, что тепло одевала дочь и даже принесла в детсад обогреватель, но его нельзя включать по правилам пожарной безопасности. Затем в садике сообщили, что отопление все-таки заработало.
В больнице у пострадавшей девочки диагностировали переохлаждение и острую респираторную инфекцию.
На Украине из-за скачка цен на газ и политики властей проблемы с отоплением в регионах. Школы, детские сады, больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.