В Кропивницком (бывшем Кировограде) в неотапливаемом детском саду от переохлаждения заболела двухлетняя девочка. Об этом 27 октября сообщило украинское издание «Общественное»

«Запасайте навоз»: в Раде дали украинцам совет, как пережить зиму © РИА Новости, Мария Девахина / Перейти в фотобанк

«Мне позвонили из сада и сказали, что у моего ребенка синие губы, его трясет. Я ее забрала и повезла в больницу. Врач сказала, что это от переохлаждения. Сегодня сдали анализы, потому что повышенная температура тела была и вчера, и сегодня», — рассказала мама девочки.

Она отметила, что тепло одевала дочь и даже принесла в детсад обогреватель, но его нельзя включать по правилам пожарной безопасности. Затем в садике сообщили, что отопление все-таки заработало.

В больнице у пострадавшей девочки диагностировали переохлаждение и острую респираторную инфекцию.

На Украине из-за скачка цен на газ и политики властей проблемы с отоплением в регионах. Школы, детские сады, больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.