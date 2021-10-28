«Сейчас система работает как комплекс. А на самом деле держать всю систему, если не будет транзита, будем мы с вами — украинские потребители. То есть наши платежки на распределение газа, в случае если транзита не будет, значительно увеличатся. Или государство это должно будет покрывать за свой счет, но это все равно наш счет», — рассказала Зеркаль.

Украинское газовое уравнение. Доживет ли страна до весны?
Украинское газовое уравнение. Доживет ли страна до весны?
При этом она выразила мнение, что Украина не останется без газа после активизации «Северного потока-2», а следом предположила, что это все-таки это может произойти при условии, если газотранспортная система Украины совсем не будет работать на транспортировку газа в Европу.

В среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с заявлением, что страна начинает отопительный сезон и пройдет его спокойно, поскольку газа хватает. 

При этом глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко днем ранее признал, что страна испытывает дефицит в 10 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона, который якобы может быть покрыт за счет собственной добычи, но в далеком будущем.    