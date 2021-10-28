«Сейчас система работает как комплекс. А на самом деле держать всю систему, если не будет транзита, будем мы с вами — украинские потребители. То есть наши платежки на распределение газа, в случае если транзита не будет, значительно увеличатся. Или государство это должно будет покрывать за свой счет, но это все равно наш счет», — рассказала Зеркаль.
При этом она выразила мнение, что Украина не останется без газа после активизации «Северного потока-2», а следом предположила, что это все-таки это может произойти при условии, если газотранспортная система Украины совсем не будет работать на транспортировку газа в Европу.
В среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с заявлением, что страна начинает отопительный сезон и пройдет его спокойно, поскольку газа хватает.
При этом глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко днем ранее признал, что страна испытывает дефицит в 10 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона, который якобы может быть покрыт за счет собственной добычи, но в далеком будущем.