Украинцы получат платежки с высокими тарифами на газ после запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом 27 октября заявила советник министра энергетики страны Лана Зеркаль в эфире телеканала «1+1»

«Сейчас система работает как комплекс. А на самом деле держать всю систему, если не будет транзита, будем мы с вами — украинские потребители. То есть наши платежки на распределение газа, в случае если транзита не будет, значительно увеличатся. Или государство это должно будет покрывать за свой счет, но это все равно наш счет», — рассказала Зеркаль.

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В среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с заявлением, что страна начинает отопительный сезон и пройдет его спокойно, поскольку газа хватает.

При этом глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко днем ранее признал, что страна испытывает дефицит в 10 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона, который якобы может быть покрыт за счет собственной добычи, но в далеком будущем.