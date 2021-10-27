Авиакомпания Qatar Airways разозлила украинцев тем, что летает из Дохи в Киев через территорию Российской Федерации. Возмущенный пост о маршруте самолета на своей странице в Facebook 26 октября опубликовал военный эксперт Андрей Шор

«Вычеркнул для себя одну авиакомпанию. Qatar, оказывается, часто летает в Киев через раська федераську», — написал Шор.

К публикации он прикрепил скриншот маршрута самолета, который летел из столицы Катара в столицу Украины через Грузию и Россию.

На Украине появится авиакомпания с самолетами из России © МЧС РФ / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Некоторые уверены, что летать над территорией РФ опасно, потому что Россия якобы может посадить самолет и задержать любого неугодного ей пассажира.

Другие же отмечают, что такой маршрут авиакомпания выбрала, скорее всего, чтобы не летать над Донбассом и Крымом.