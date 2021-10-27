«Вычеркнул для себя одну авиакомпанию. Qatar, оказывается, часто летает в Киев через раська федераську», — написал Шор.
К публикации он прикрепил скриншот маршрута самолета, который летел из столицы Катара в столицу Украины через Грузию и Россию.
В комментариях к публикации пользователи соцсети также выразили свое возмущение и удивились такому маршруту, который, по их мнению, имеет ненужный «крюк».
Некоторые уверены, что летать над территорией РФ опасно, потому что Россия якобы может посадить самолет и задержать любого неугодного ей пассажира.
Другие же отмечают, что такой маршрут авиакомпания выбрала, скорее всего, чтобы не летать над Донбассом и Крымом.