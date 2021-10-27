В Узбекистане хватает своих проблем. В регионе меняется климат, там есть проблемы с засухой, очень неурожайный был этот год. Кроме того, растет угроза с юга из Афганистана. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Шавкат Мирзеёев, за него отдали свои голоса более 80% избирателей. Президент России Владимир Путин поздравил Мирзиеёева его с убедительной победой, добавив, что подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие всего комплекса российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Эксперт отметил, что простор для многовекторной политики Узбекистана сокращается, поскольку ухудшаются отношения между игроками.

США занимает весьма агрессивную позицию в отношении России и Китая, и странам Центральной Азии придется выбирать, с кем они: либо они рушат отношения с Москвой и Пекином, продолжая сотрудничество с США, либо они резко сокращают многие виды сотрудничества с США, особенно военного, уточнил политолог.

«После провала Америки в Афганистане стало понятно, что США и НАТО ничью национальную безопасность обеспечить не могут. Они 20 лет работали в Афганистане, вложили туда сотни миллиардов долларов, а в течение нескольких месяцев поддерживаемый ими режим развалился как карточный домик», — подчеркнул Мендкович.

Ни Узбекистан, ни другие страны ЦА такой судьбы для себя не хотят и будут сворачивать сотрудничество с США как бесполезное и опасное, заключил собеседник издания.

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