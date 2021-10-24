Из-за критической нехватки угля на ТЭС страны Украина может начать закупки электроэнергии из Белоруссии в ноябре, сообщил бывший главный редактор издания «Экономическая правда» Сергей Лямец на своей странице в Facebook 24 октября

Правительство Украины признало срыв планов по накоплению угля на складах ТЭС. В стране действует запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии и России, действующий до ноября. Эксперт полагает, что этот запрет не будет продлен.

«Ирония в том, что Украина практически разорвала отношение с Беларусью и пообещала Литве не закупать электроэнергию с новой белорусской АЭС, которую Лукашекно за деньги Кремля построил на границе с Литвой. С другой стороны, Литва покупает — значит, и нам можно. В крайнем случае, сошлемся на чрезвычайную ситуацию в энергетике», — написал Лямец.

По информации эксперта, делегация украинского "Энергоатома" уже отправилась в Белоруссию договариваться о поставках электроэнергии на Украину.