Песня «Батько наш Бандера, Украина - мати» («Отец наш - Бандера, Украина - мать») в украинском сегменте интернета перегнала по популярности новый трек рэперов Моргенштерна и Slava Marlow «Я не знаю». Соответствующую статистику можно увидеть в Google trends

До пяти лет: «Ляпису» Михалку вменяют «хулиганку» за нокаут на концерте © РИА Новости, Алексей Наумов / Перейти в фотобанк Степане Бандере, завирусившаяся в мировой паутине около месяца назад, теперь по праву может считаться главным хитом октября в стране.

Композиция начинается с рассказа о тяжелораненом «повстанце», который «терпит тяжелые муки, без левой ноги, без правой руки». Дальнейшие куплеты посвящены прославлению боев украинцев против «москалей», а в конце песни мать бандеровца хоронит его, написав на могиле: «Слава Украине, всем героям слава».

Исполнение этого националистического трека подхватили сначала школьники, распевая композицию на переменах и во время уроков, позже к ним подключились и взрослые, в том числе — депутаты Верховной Рады от партии «Европейская солидарность», исполнив несколько куплетов прямо в зале парламента.

«В течение последней недели песню "Батько наш Бандера", которая стала изюминкой украинского TikTok-флешмоба, искали в регионах чаще, чем новый трек российских рэперов Моргенштерна и Slava Marlow», — сообщили украинские СМИ.

Примечательно, что песня про кумира националистов появилась в интернете еще в 2019 году. По информации СМИ, первым ее исполнил мужской ансамбль «Пентархия», состоящий из священников из Ивано-Франковска. Первая записанная ими версия «Батьки Бандеры» знаменитой не стала, а вот видео, сделанное позже за столом в итоге стало вирусным.

Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов, причастен к многочисленным преступлениям против евреев, поляков и русских в годы Второй мировой войны.