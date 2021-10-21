Синхронизация украинских электросетей с европейскими пока невозможна, поскольку Украина остро нуждается в пересмотре влияния олигархов на рынок электроэнергии страны. Об этом 21 октября заявил посол ЕС на Украине Матти Маасикас на 4-м Форуме Ассоциаций в Киеве, передает «Европейская правда»

«В сфере энергетики, что касается газа, Украина широко имплементировала требования ЕС и преимущества этого очевидны. Относительно рынка электроэнергии, Украина еще далека от норм ЕС и это также означает, что синхронизация украинских электросетей с европейскими пока находится на определенном расстоянии», — сказал Маасикас.

Украина продлила запрет импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии до 1 ноября © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав.

Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие депутатами Рады закона об олигархах и заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться.

Между тем в Евросоюзе и США считают, что данный закон будет использоваться украинской властью для сведения счетов с неугодными бизнесменами, что усилит политическую нестабильность на Украине.

Принятый Радой документ ранее был раскритикован Венецианской комиссией, которая потребовала не голосовать за законопроект до декабря, когда она предоставит свой анализ скандального закона.